Inscrições abertas para estágio remunerado no TJMS

Os estudantes universitários de Campo Grande têm uma nova oportunidade para estagiar no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Até o dia 28 de agosto, está aberto o processo seletivo para estágio remunerado de nível superior. As vagas, destinadas ao cadastro de reserva, são para diversos cursos, incluindo Administração, Direito, Psicologia, Engenharia e Medicina, entre outros.

A seleção é gratuita e voltada para candidatos que atendam às quotas estabelecidas para pessoas com deficiência, negros, pardos e indígenas.As inscrições devem ser realizadas online através do portal da Universidade Patativa do Assaré. - opção: estágio- processosos seletivos estágios - TJMS nível superior 2024.

O processo seletivo consiste em uma prova objetiva online marcada para o dia 1º de setembro, abordando conhecimentos específicos, língua portuguesa e legislação. Os resultados preliminares serão divulgados no dia 6 de setembro, e o candidato deve alcançar uma pontuação mínima de 50% para ser classificado.

Os estagiários selecionados terão direito a uma bolsa-auxílio de R$ 855,50 por mês, além de um auxílio-transporte de R$ 209,00, totalizando um valor de R$ 1.064,50 mensais. Essa é uma excelente chance para os estudantes se inserirem no ambiente jurídico e desenvolverem suas habilidades práticas.