Funtrab oferece 522 vagas de emprego em Campo Grande nesta segunda-feira

Elaine Oliveira

Capital News



Bruno Rezende/Governo MS Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab)

Bruno Rezende/Governo MS

Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab)

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza 522 vagas de emprego em Campo Grande nesta segunda-feira (30). As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade, com destaque para funções como açougueiro (13 vagas), ajudante de carga e descarga (66), eletricista (29), vendedor interno (12), garçom (11), entre outras.

Há também vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD). Para concorrer, os candidatos deverão apresentar laudo médico atualizado, além de CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Serviço de cadastro e atendimento

Os interessados ​​compareceram ao piso térreo da Funtrab, localizado na Rua 13 de Maio, 2.773 (entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), nos horários das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, comunicados dos documentos exigidos.

A Funtrab também realiza atendimentos descentralizados em unidades da Rede Fácil, com horários específicos:

Fácil Aero Rancho : Av. Marechal Deodoro, 2606 – Aero Rancho (atendimento às segundas-feiras, das 8h às 13h).

Fácil Guaicurus : Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (atendimento às quartas-feiras, das 8h às 13h).

Fácil General Osório : Rua Santo Ângelo, 51 – Coronel Antonino (atendimento às quintas-feiras, das 8h às 13h).

A Funtrab reforça que é essencial levar toda a documentação relevante para agilizar o processo de cadastro e participação nas vagas disponíveis.