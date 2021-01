Servidores têm 31 cursos on-line gratuitos disponíveis pela Escolagov pra 2021

Arquivo/Portal do MS Os cursos foram disponibilizados para garantir e promover o conhecimento e aperfeiçoamento dos servidores públicos

A Fundação Escola de Governo de Mato Grosso Sul (Escolagov) disponibilizou, neste início do ano, 31 cursos on-line e gratuitos para os servidores públicos estaduais.

Os cursos estão relacionados a temáticas de gestão pública, trilogia do programa de gestão por competências, compras, geral, sistemas, especialidades, gestão patrimonial, além de primeiros socorros.

Para realizar as inscrições, o servidor deve solicitadar com a devida justificativa no site da Escolagov, através do banner “Portal do Aluno” a sua vaga, devendo efetuar o login com CPF e senha escolhida no ato do cadastro.

Se ainda não for registrado, o servidor deve preencher o formulário para receber a senha temporária no e-mail cadastrado e, então, realizar a inscrição no curso pretendido. A Escolagov ainda ressalta a importância de trocar a senha para uma de sua preferência a fim de facilitar o próximo acesso.

Confira a lista de cursos disponíveis:

Noções Básicas de Primeiros Socorros para a Rede de Ensino

1º Treinamento e Capacitação dos Servidores da Iagro Sobre Trânsito Agropecuário

Treinamento Para Uso do Aplicativo Resenha Virtual – Habilitação de Médicos Veterinários da Iniciativa Privada

Funcionalidades do Módulo Protocolo no e-DOCMS

Treinamento SIGA - Solicitação de Compra/ TR

Treinamento SIGA - Compras Direta/Órgão

e-DOCMS Sistema de Comunicação Eletrônica

Elaboração e Gerenciamento de Projetos/ SE Suite

Plano Anual de Compras Governamentais

Gestão de Patrimônio Imobiliário

e-DOC Municípios

Defesa Pessoal - "SUPREMA DEFESA 3 E"

Excel

Primeiros Socorros

Benefícios Previdenciários

Pregão Presencial e Eletrônico

Gestão de Convênios na Administração Pública

Contratos e Registro de Preços

Licitação

Liderança e Gestão de Pessoas

Atendimento ao Público

ADI - Avaliação de Desempenho Individual

Introdução à Gestão por Competência

Curso de Acompanhamento do PGDI

Elaboração e Gerenciamento de Projetos

Metodologia de Gestão por Processos

Planejamento Estratégico na Administração Pública

BPA - "Boas Práticas Agropecuárias"

Formação de Formadores

Noções Básicas - Administração Pública

Condutores de Veículos de Emergência