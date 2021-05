PGE divulga resultado para seleção de OSC

Divulgação/PortalMS Sede da Procuradoria Geral da União (PGE)

Procuradoria Geral da União (PGE) publicou na edição da última terça-feira (25) do Diário Oficial do Estado, o Chamamento Público n. 001/2021/PGE/MS que dispõe da divulgação do resultado preliminar do processo seletivo de Organização da Sociedade Civil (OSC).

As instituições selecionadas irão assinar um Termo de Colaboração, para a criação de

projetos voltados à formação socioeducativa e profissional de adolescentes com idade entre 16 a 18 anos incompletos, matriculados no ensino médio, que buscam sua inserção e integração no mercado de trabalho.

Conforme o edital, o quantitativo de vagas pode chegar a 24 oportunidades e o período de vigência do documento está previsto para 12 meses.

Interessados em recorrer à decisão têm o prazo até 31 de maio para interpor recursos que serão analisados pela Comissão de Seleção. A homologação e publicação do resultado definitivo do processo de seleção será divulgada até 7 de junho, e as decisões recursais proferidas (se houver) estão previstas para 9 de junho.

Por meio da PGE uma Comissão de Seleção foi nomeada para analisar as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes, de acordo com a assessoria, a partir dos critérios exigidos no edital, foi realizada a análise e o julgamento de cada proposta, que poderia ter pontuação máxima de 30 pontos, somando o total de 100 pontos no final da avaliação.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas pelo edital disponível no site da PGE: https://www.pge.ms.gov.br/.