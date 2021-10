Mestrado em Letras abre inscrições para alunos regulares

Tamanho do texto

Chico Ribeiro/Portal MS UEMS Campo Grande

Programa de Mestrado Acadêmico em Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), de Campo Grande, abrirá inscrições para alunos regulares com ingresso no primeiro semestre de 2022, até o dia 26 de novembro.

Poderão inscrever-se candidatos portadores de diploma de Curso de Graduação de qualquer área de conhecimento, devidamente autorizado e reconhecido pelo órgão competente na área de Letras e áreas afins. Serão consideradas “áreas afins” as áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais. De acordo com o edital, o programa irá ofertar 41 vagas divididas nas seguintes áreas de pesquisa: Língua, Discurso e Sociedade (18 vagas); Linguística Aplicada (11 vagas); Literatura, História e Memória Cultural (07 vagas); Poéticas da Modernidade (05 vagas).

As inscrições serão por meio da página do Mestrado Acadêmico em Letras (no link https://posgraduacao.uems.br/uems-sigpos/portal/cursos/verificar-inscricao/285l). O comprovante de inscrição e a documentação exigida na inscrição deve ser enviada digitalmente em formato PDF para o e-mail selecaoppgletrasuems@gmail.com.

Informações sobre inscrições, as referências para a prova, o quadro de vagas de cada área e informações sobre o programa de Mestrado acadêmico em Letras estão na página da UEMS.