Funtrab inicia a semana com 396 vagas de emprego

Tamanho do texto

Saul Schramm Sede da Funtrab

A semana inicia com 396 vagas em Campo Grande, por meio da Fundação do Trabalho (Funtrab). As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Há oportunidades para alinhador de pneus, atendente de bar, auxiliar de expedição, azulejista, carpinteiro, caseiro, copeiro, enfermeiro auditor, gesseiro, lavador de roupas, mecânico, motofretista, operador de caixa, padeiro, pedreiro, recepcionista, entre outras.

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para retirar senha de atendimento. Conforme a fundação das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego. Outra opção é acessar o aplicativo Sine Fácil e mantê-lo atualizado.