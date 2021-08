Funtrab de Campo Grande inicia a semana com 432 vagas de emprego

Luiz Valney (Xuxa)/Portal MS Funtrab

Mato Grosso do Sul abre a primeira semana do mês de agosto com a oferta de 1.370 vagas de emprego na Capital e 28 municípios do Estado. A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), oferece 432 vagas de emprego, destinadas para Campo Grande, nesta segunda-feira (2). Vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio.

Entre o total de oportunidade, há chance para açougueiro, ajudante de carga e descarga, borracheiro, caseiro, costureira de máquinas industriais, encanador, lavador de roupas, marceneiro, mecânico, padeiro, repositor de mercadorias, tratorista agrícola, vendedor interno, zelador, Analista de crédito em instituições financeiras, auxiliar contábil, carpinteiro, desenhista técnico de topografia, gerente de recursos humanos e pedreiro estão entre as ocupações ofertadas. Confira no site (http://www.funtrab.ms.gov.br/vagas-campo-grande).

As vagas são intermediadas pela Casa do Trabalhador: Dourados (163), Cassilândia (76), Itaquiraí (72), Naviraí (69), Tres Lagoas (69), Ponta Porã (62), Chapadão do Sul (51), Costa Rica (47), Amambai (46), Sidrolândia (38), Ribas do Rio Pardo (37), Aparecida do Taboado (36), Guia Lopes da Laguna (30), Iguatemi (26) e Jardim (24). Também há vagas em Aquidauana (15), Batayporã (13), Nova Alvorada do Sul (11), Corumbá (10), Rio Brilhante (9), São Gabriel do Oeste (9), Bataguassu (6), Miranda (4), Rio Verde de Mato Grosso (4), Ivinhema (3), Maracaju (3), Paranaíba (3) e Nova Andradina (2).

Serviço

Fundação disponibilizou o aplicativo para agendamento de atendimento “MS Contrata+ para trabalhadores”. Posteriormente, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego.

Telefones

Aplicativo MS Contrata+: (67)3320-1372(Whatsapp) (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)

Seguro-Desemprego: (67)3320-1408/ 3320-1316 (segunda a sexta, das 8 às 11h/das 13 às 17h)

Empregadores:(67)3320-1414/3320-1341 (segunda a sexta, das 8 às 11h/das 13 às 17h)