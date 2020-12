Estão abertas inscrições para concurso da Guarda Civil

Divulgação/PMD Agentes

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público, exclusivamente, no período de 00h01min (horário de MS) de hoje (23) até as 23h59min (horário de MS) de 28/02/2021. O candidato, para se inscrever no Concurso, deverá efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

São 273 vagas no total, com salário de R$ 1.690,02 + Bolsa Alimentação no valor de R$ 294,00. As vagas são destinadas ao cargo de Guarda Civil Metropolitano da 3ª Classe e são critérios exigidos para o candidato: Ensino Médio Completo, Habilitação categorias A e B, idade entre 18 e 40 anos, estatura mínima exigida para homens de 1,65 e para mulheres de 1,60.

Na terça-feira (15) a Prefeitura de Campo Grande publicou o Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Edital nº 01/2020 que torna público o concurso público de provas para cargos do quadro permanente da Guarda Civil Metropolitana.

De acordo com a assessoria, a inscrição será feita somente pela internet no site www.selecon.org.br, no ambiente do candidato, onde estarão disponibilizados para impressão o boleto bancário, além deste Edital e seus anexos, que contêm toda a regulamentação do Concurso, cabendo ao candidato observar os seguintes procedimentos.