Escolagov abre inscrições de 25 cursos à distância

Com o início do segundo semestre, a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) abre, nesta quarta-feira (01), inscrições para 25 cursos à distância. São cursos relacionados a temáticas, como: gestão pública, trilogia do programa de gestão por competências, programas contrato de gestão, compras, geral, sistemas, especialidades, além de parcerias nacionais.

As inscrições devem ser solicitadas com a devida justificativa no site da Escolagov, através do banner “Portal do Aluno”. Para conferir a programação completa de cursos e as turmas disponíveis, o servidor interessado deve efetuar o login com CPF e senha escolhida no ato do cadastro.

Caso não tenha realizado o registro, o servidor deve preencher o formulário para receber a senha temporária no e-mail cadastrado e, então, realizar a inscrição no curso pretendido. A Escolagov ainda ressalta a importância de trocar a senha para uma de sua preferência a fim de facilitar o próximo acesso.