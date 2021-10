Docentes da área pedagógica podem realizar curso gratuito

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) disponibiliza cursos na área pedagógica para os professores da Rede Municipal de Ensino (REME). As aulas serão realizadas na plataforma digital de ensino. As inscrições podem ser realizadas até dia 12 de Outubro.

O curso “Eu, robô! Primeiros passos com a robótica sustentável”, tem como objetivo explorar conceitos e práticas de robótica e de baixo custo, evidenciando aplicabilidade nos processos educacionais. Além disso, tem o intuito de promover a conexão entre o conhecimento técnico da robótica e as necessidades humanas.

De acordo com as informações, neste curso, o docente irá aprender sobre as estruturas básicas de programação, uso reflexivo e construtivos das tecnologias digitais e ações sustentáveis para a preservação do planeta.

Para o curso de “Ensino híbrido: como fazer na minha escola?”, os professores serão expostos a diferentes modelos de ensino híbrido como – rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e modelo virtual aprimorado.

Por fim, será apresentado também discussões exemplificadas, adaptações das estratégias apresentadas para aulas presenciais, parcialmente presenciais ou remotas, incluindo cenários de pequeno acesso a tecnologias digitais.

As inscrições podem ser feitas por meio eletrônico, através do endereço: www.escolasconectadas.org.br/oferta/campo-grande-1-ed-set-2021.