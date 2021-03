Curso do Governo em parceria com o Senac será 100% a distância

Divulgação/Portal MS Aula EAD

Com início nesta quinta-feira (18), das 13h30 às 17h, o curso 'A arte de se comunicar e vender mais', do Governo de Mato Grosso do Sul em parceria com o Senac, será realizado 100% à distância.



“Anterior ao Decreto publicado pelo Governo do Estado, estávamos realizando as aulas dos nossos cursos no formato EAD/Presencial, o aluno tinha que comparecer em um polo pré-determinado em seu município para participar da aula. Agora, como medida de segurança, o aluno realizará o curso em sua casa, recebendo o link da aula”, explica Ian Leal, subsecretário de Estado de Políticas Públicas para Juventude.



O curso será realizado nos municípios de Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Terenos, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas.



Serviço:

As aulas terão início na próxima quinta-feira (18), das 13h30 às 17h. Caso o aluno tenha alguma dúvida ou necessite de suporte, deve entrar em contato com a Subsecretaria pelo telefone (67) 3316-9141 ou através do e-mail: juventude@segov.ms.gov.br