Curso de libras incentiva inclusão e capacita para o mercado de trabalho

Tamanho do texto

Divulgação/PMCG Curso é oferecido pela Prefeitura de Campo Grande gratuitamente

Com aula inaugural do Curso de Curso Básico Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), no Bairro Universitário, nesta segunda-feira (27), incentiva a inclusão e abre portas para o mercado de trabalho.

A iniciativa de realizar o curso consiste na compreensão da importância de assegurar à pessoa surda ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação, refletindo sobre a questão da inclusão e das oportunidades dirigidas a esse grupo. Desta forma, considera a premissa de que todos têm os mesmos direitos para o pleno exercício da cidadania.

Curso tem a duração de três meses, com carga horária de 60 horas, segundo a assessoria, e busca permitir ao aluno a utilização da Língua Brasileira de Sinais em nível básico, possibilitando proferir a comunicação em diversos contextos sociais, além de abrir portas para o mercado de trabalho. Ao final do curso, serão entregues os certificados de conclusão.