CRMV-MS ofertará concurso com 80 vagas em 2021

Divulgação Vagas serão para nível médio e superior.

Nesta sexta-feira (20), o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) anuncia que realizará concurso público em 2021. Ao todo serão ofertadas 80 vagas de nível médio e superior.

As funções disponíveis para nível médio são: assistente administrativo e agente fiscal. Já para as vagas de nível superior estão: médico veterinário, contador, técnico em informática, jornalista e advogado.

De acordo com o presidente do CRMV-MS, Rodrigo Piva, “há a necessidade de contratação imediata de 01 (um) médico veterinário fiscal e 2 (dois) agentes fiscais, trazendo previsão de demais cargos destinados ao cadastro reserva, que será válido por 2 anos podendo ser prorrogado”, aponta.

O CRV-MS conta com mais de 5 mil profissionais inscritos e 2500 empresas atuantes que demandam atendimento e fiscalização efetiva, sendo imprescindível a ampliação desses quadros para atendimento do conselho.

Ainda conforme Rodrigo Piva, “O Conselho precisa ampliar seu quadro de funcionários para atender a demanda atual. Precisamos de mais um médico veterinário que possa atender as demandas pontuais dos profissionais, auxiliando nas questões do dia a dia da profissão, bem como de mais fiscais para cobrir todo o nosso MS”, conclui.

Confira as vagas ofertadas:

Médico veterinário fiscal (20), Contador (20), Técnico em Informática (05), Jornalista (05), Advogado (05), Agente Fiscal (20), Auxiliar Administrativo (20).

O presidente do Conselho destaca ainda que, será nomeada a comissão organizadora do concurso e contratada, mediante licitação, a empresa responsável pela realização do concurso. “Vamos passar todos os detalhes do andamento do concurso. Fiquem ligados em nosso site: www.crmvms.org.br”.