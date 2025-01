Embrapa prorroga inscrições para concurso público até 14 de janeiro de 2025

Viviane Freitas

Agência Gov Federal As oportunidades são para cargos de pesquisador, analista, assistente e técnico

O prazo para as inscrições no concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi prorrogado até o dia 14 de janeiro de 2025. Inicialmente, o prazo se encerraria em 7 de janeiro. A retificação foi publicada na quinta-feira (2), mas as datas para as provas permanecem inalteradas.

São oferecidas 1.027 vagas em todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar até R$ 12,8 mil. Em Mato Grosso do Sul, as vagas estão disponíveis nas unidades da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Embrapa Pantanal, em Corumbá, e Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados. No entanto, as provas serão realizadas apenas em Campo Grande.

O concurso oferece 719 vagas para ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência (PCDs), 205 para pessoas pretas e pardas, além de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de pesquisador, analista, assistente e técnico, com carga horária de 40 horas semanais.

Os requisitos para os cargos variam: para assistente, é necessário nível fundamental incompleto (salário de R$ 2.186,19); para técnico, nível médio ou técnico (salário de R$ 5.556,81); para analista, ensino superior em áreas específicas (salário de R$ 10.921,33); e para pesquisador, mestrado em áreas específicas (salário de R$ 12.814,61). Além disso, os selecionados terão benefícios como assistência médica, seguro de vida, transporte, auxílio alimentação/refeição, entre outros.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site do Cebraspe até o dia 14 de janeiro de 2025. O valor da taxa de inscrição varia conforme o cargo: R$ 170 para pesquisador, R$ 150 para analista, R$ 80 para técnico e R$ 60 para assistente. As provas objetivas estão previstas para 23 de março de 2025, com o resultado final das provas objetivas previsto para 22 de abril. O último concurso da Embrapa ocorreu em 2009.



Mais informações, clique aqui.