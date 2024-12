Concurso da Embrapa oferece 35 vagas com salários de até R$ 12,8 mil em Mato Grosso do Sul

Elaine Oliveira

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), com 1.027 vagas em todo o Brasil, sendo 35 destinadas a Mato Grosso do Sul. As oportunidades no estado estão distribuídas entre as unidades de Dourados (Embrapa Agropecuária Oeste), Campo Grande (Embrapa Gado de Corte) e Corumbá (Embrapa Pantanal).

Distribuição de vagas e salários

Pesquisador: 16 vagas, salário inicial de R$ 12.814,61 (exigência mínima de mestrado).

Analista: 12 vagas, salário inicial de R$ 10.921,33 (exigência de curso superior).

Técnico: 5 vagas, salário inicial de R$ 5.556,81 (exigência de nível médio).

Assistente: 2 vagas, salário inicial de R$ 2.186,19 (exigência de nível fundamental incompleto).

Além dos salários, todos os cargos oferecem benefícios e auxílios complementares.

Processo seletivo

O concurso terá etapas específicas para cada cargo, incluindo provas objetivas, discursivas, práticas, avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação.

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 23 de março de 2025, nas capitais e nas cidades com unidades da Embrapa. Em Mato Grosso do Sul, os exames serão aplicados em Campo Grande, Corumbá e Dourados.

Provas práticas para o cargo de assistente na área de Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos ocorrerão na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande. Já para técnico de laboratório, subárea de Manejo Animal, as provas práticas poderão ser realizadas na Embrapa Gado de Corte ou na Embrapa Pantanal, em Corumbá.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever pelo site da Cebraspe, banca organizadora do concurso. As inscrições permanecem abertas até o prazo especificado no edital.

Essa é uma oportunidade de ingressar em uma das principais instituições de pesquisa agropecuária do país e contribuir para o desenvolvimento do setor no estado.