Concurso premia melhores fotos da Roda Gigante do Shopping

Divulgação Roda Gigante está localizada no Shopping Campo Grande

Roda Gigante do Shopping Campo Grande premiará as três fotos mais curtidas do brinquedo postadas no Instagram. Iniciativa busca estimular a criatividade dos campo-grandenses. O concurso segue até o dia 31 de março e os vencedores ganharão uma câmera fotográfica Polaroid.

Conforme divulgado para participar é preciso seguir o perfil oficial do Shopping Campo Grande no Instagram (@shoppingcampogrande) e publicar a foto no feed da rede social com a hashtag “#MinhaVistaPremiada”. O perfil do participante deve estar na forma pública durante todo o período da promoção. Cada participante pode concorrer com apenas uma foto, caso poste mais do que o permitido, poderá ser desclassificado do concurso. Fotos publicadas nos stories do instagram não serão contabilizadas, assim como vídeos. Vale ressaltar que um dos requisitos é que na foto seja possível identificar de que se trata da Roda Giganta instalada no Shopping Campo Grande.

Gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Ana Faustino, ressalta que a ação dá oportunidade aos clientes de eternizar o momento e explorarem o olhar e a percepção sobre a atração. “Vale lembrar que o participante poderá ou não participar da foto, fica a critério de cada um. Mas o importante mesmo é ser criativo, original e manter na imagem a conexão com o tema proposto. Esses são alguns dos critérios utilizados pela banca julgadora, além do número de curtidas”, explicou via assessoria.

O passeio na roda gigante proporciona uma visão privilegiada da Capital, do alto da atração é possível apreciar o Parque das Nações Indígenas e a Avenida Afonso Pena, cartão postal da cidade. De acordo com a assessoria, a roda gigante segue as normas de biossegurança para a prevenção da Covi-19, a atração é liberada para crianças menores de 7 desde que acompanhadas pelos pais ou responsáveis e possui também assento para cadeirantes.

Serviço:

O horário de funcionamento da Roda Gigante é de Segunda a sexta-feira das 16h às 20h e sábado e domingo das 13h às 16h. A atração está localizada no estacionamento do Shopping Campo Grande e o valor para usufruir do brinquedo é de R$ 10 de segunda à quinta e R$ 15 nas sextas, sábados, domingos e feriados.