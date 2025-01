IFMS oferece 920 vagas em cursos de graduação para 2025

Viviane Freitas

Divulgação/IFMS Bloco didático-pedagógico do Campus Campo Grande (IFMS), que será inaugurado nesta quarta (13/11)

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu edital para 920 vagas gratuitas e presenciais em cursos de graduação, com ingresso no primeiro e segundo semestres de 2025, dependendo do curso. A seleção será realizada por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

As vagas estão disponíveis nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. O candidato aprovado deve apresentar o certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente no momento da matrícula. Para os cursos com início no segundo semestre, o estudante deve concluir o ensino médio até 1º de agosto de 2025.

O edital completo, com todas as informações sobre o processo seletivo, pode ser consultado na Central de Seleção. Metade das vagas é destinada a candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou em instituições comunitárias de educação do campo. Também há vagas reservadas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Candidatos autodeclarados pretos ou pardos deverão passar por uma banca de heteroidentificação.

As inscrições devem ser feitas entre 17 e 21 de janeiro de 2025, exclusivamente no site do Sisu. Só poderão se inscrever os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e obtiveram nota superior a zero na redação.

O resultado da seleção será divulgado em 26 de janeiro de 2025, e as matrículas ocorrerão entre 27 e 31 do mesmo mês. Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail [email protected].