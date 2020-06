Candidatos do Processo Seletivo da Funsau são convocados

O Governo de Mato Grosso do Sul ampliou as vagas para o processo seletivo do Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau) e está convocando os candidatos nesta segunda-feira (15). Os quatro editais relacionados foram publicados no Diário Oficail do Estado (DOE).

Ao todo, foram convocados seis candidatos aprovados para a função de médico clínico-geral, 17 candidatos para a função de técnico de enfermagem, três para atuar como fisioterapeuta intensivista e cinco na função de enfermeiro. Conforme a assessoria todos os candidatos deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão de Trabalho no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizada na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, bairro Aero Rancho IV, exclusivamente nos dias 17 e 18 de junho de 2020, no período das 08h às 11h e das 13h às 17h (horário de MS).

Um dos editais torna pública a ampliação do quantitativo de vagas oferecidas no processo seletivo em mais três vagas para a função de médico clínico-geral. Os demais documentos convocam candidatos para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação. Para conferir os editais na íntegra, acesse as páginas 42 a 47 da edição nº 10.194 do Diário Oficial do Estado.