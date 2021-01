Ampasul tem vagas disponíveis para Engenheiro ou técnico agrícola

Divulgação/Assessoria

Ampasul abre vaga para Engenheiro ou técnico agrícola especializado no setor algodoeiro

A Ser Consultoria, de Chapadão do Sul está selecionando um profissional especializado no setor algodoeiro. De acordo com a Ampasul, o candidato deve ser engenheiro agrônomo ou técnico em agropecuária, especializado no setor algodoeiro, para trabalhar na Ampasul, Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão.

A vaga é para trabalhar na sede da Ampasul, em Chapadão do Sul, no cargo de Encarregado Técnico.

Serviço:

Atente-se às especificidades da vaga e envie seu currículo para SER Consultoria.

recursoshumanos@serconsultoria.com.br