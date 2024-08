O perdão é uma prática diária que promove a evolução pessoal e profissional

Divulgação Heloísa Capelas

Uma pesquisa do HR First Class aponta que 40% dos líderes de Recursos Humanos acreditam que cuidar da felicidade dentro das empresas é relevante porque melhora o clima organizacional e amplia o senso de pertencimento. Enquanto problemas de relacionamento, como lideranças tóxicas, podem causar infelicidade, ocasionando o papel inverso, podendo até se tornar um motivador para pedidos de demissão. Tais dados nos levam a refletir sobre a importância da inteligência emocional e autoconhecimento dentro do ambiente corporativo.

Ao analisarmos a sociedade, não é novidade alguma que cada pessoa age de uma maneira e isso pode gerar diversos conflitos. No entanto, ao focarmos no ambiente profissional, essas questões tendem a ganhar ainda mais intensidade.

Conviver diariamente com as mesmas pessoas, depender delas para execução de certas tarefas, trabalhar em equipe, a pressão por resultados, independentemente do setor em que se atua, todos esses pontos são questões que podem fomentar desentendimentos e mágoas entre colaboradores, líderes e até mesmo executivos.

Essas situações podem acabar construindo barreiras que impedem sua evolução pessoal e profissional, afinal, um bom trabalho se desenvolve, na maioria das vezes, quando há um bom clima entre a equipe. Neste contexto, é importante passarmos a trabalhar o conceito de perdão, que se trata de uma questão de inteligência emocional e não sobre bondade ou superioridade.

O perdão pode promover uma virada de chave na maneira como você enxerga o seu entorno. Perdoar dentro do ambiente corporativo é uma forma de parar de culpar os outros pelos problemas que você enfrenta. É autorresponsabilidade: você sendo responsável pelos seus sentimentos e escolhas. É como se desprender de uma bola de peso que ficou grudada em seus pés. É por isso que afirmo que perdão é liberdade!

Muitas vezes carregamos a mágoa como uma forma de demonstrar ao mundo que você está certo e foi vítima de um erro, alimentando um sentimento egóico de estar no controle da situação. Afinal, o outro está errado, e não você.

Porém, você já parou para pensar quantas oportunidades são desperdiçadas enquanto você está carregando esse peso com você? E, principalmente, já analisou que você também pode ter cometido erros com outras pessoas?

Ninguém está isento de errar! Ninguém é tão perfeito a ponto de nunca ter gerado um desconforto a outra pessoa. Nós precisamos olhar para dentro e entender isso. Perdoar é uma questão de autocrítica e compaixão.

Ao nos enxergarmos inteiramente em determinadas situações, passamos a entender quais papéis desempenhamos nelas. E também entender qual o verdadeiro papel das demais pessoas, permitindo-nos a nos imaginar neles.

O perdão pode revolucionar como você enxerga o mundo e todos à sua volta. Perdoar a si e às pessoas que te feriram, permite o crescimento profissional e pessoal. Faz com que você se torne um líder da sua própria vida, refletindo no ambiente corporativo.



*Heloísa Capelas

Mentora de líderes, reconhecida como uma das mais brilhantes especialistas em Autoconhecimento e Inteligência Emocional do país. Autora dos best-sellers: "Inovação Emocional", "Perdão, a revolução que falta" e o "Mapa da Felicidade"; primeiro livro 100% dedicado ao tema no Brasil. Heloísa também é palestrante e empresária, realiza treinamentos para líderes, executivos e profissionais que buscam evolução na vida e carreira. É CEO do Centro Hoffman e está à frente do Processo Hoffman no Brasil – treinamento de autoconhecimento aplicado em 16 países com resultados cientificamente atestados e avalizados pela Universidade Harvard como uma das metodologias mundiais mais eficazes para mudanças de paradigmas: https://heloisacapelas.com.br e https://centrohoffman.com.br

