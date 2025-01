Expectativas para o Mercado de Sementes em 2025: Alta Tecnologia e Sustentabilidade

Divulgação Bruno Sampaio

Divulgação

Bruno Sampaio

O agronegócio brasileiro está à beira de uma nova era em 2025, com transformações significativas impulsionadas por inovações tecnológicas, práticas sustentáveis e um cenário econômico favorável. Após um período de retração em 2024, o setor deve experimentar uma retomada robusta, com projeções de crescimento do PIB agro de até 5,3%, segundo o Banco do Brasil. Este novo panorama oferece uma combinação de desafios e oportunidades para produtores rurais e empresas do setor, que devem se adaptar às novas demandas do mercado.

O mercado de sementes em 2025 será impulsionado por tecnologias inovadoras, como plataformas de agricultura digital e IoT (Internet das Coisas). Essas ferramentas permitem um monitoramento mais preciso do solo e das lavouras, além da aplicação otimizada de insumos. Tecnologias como sementes geneticamente modificadas e resistentes a pragas também devem ganhar mais espaço, contribuindo para o aumento da produtividade e para a resiliência climática.

Um Pilar Estratégico é a sustentabilidade que não é mais uma opção, mas uma exigência do mercado. Consumidores nacionais e internacionais estão cada vez mais conscientes e rigorosos quanto à origem dos produtos que consomem. No mercado de sementes, práticas sustentáveis são vistas como um diferencial competitivo, especialmente em mercados internacionais, onde produtos certificados e sustentáveis são altamente valorizados.

As fazendas do BMG Agro, do Grupo BMG, em Morada Nova de Minas (MG), exemplificam esse movimento ao investir há oito anos em práticas sustentáveis. Embora o uso de bioinsumos seja relevante, a sustentabilidade no mercado de sementes vai além disso, abrangendo o uso eficiente de água, redução de emissões de carbono e desenvolvimento de variedades adaptadas às condições climáticas locais.

A expansão de mercados para sementes certificadas e o crescente interesse em soluções sustentáveis oferecem novas oportunidades para agricultores e indústrias. No entanto, o setor enfrenta desafios que precisam ser superados para garantir o crescimento sustentável como melhorias no transporte e armazenagem que são essenciais para garantir a competitividade no mercado global; o clima extremo que exige soluções resilientes, como o desenvolvimento de sementes mais adaptadas. E ainda a falta de um marco legal claro para novas tecnologias exige avanços na regulamentação do setor.

O Caminho para o Futuro

Com a combinação de avanços tecnológicos e pressões por sustentabilidade, o mercado de sementes em 2025 está pronto para experimentar um crescimento significativo. Empresas e produtores rurais devem investir em planejamento estratégico e suporte jurídico para atender às novas exigências do mercado. Além disso, a colaboração entre setor público e privado será crucial para superar os desafios regulatórios e logísticos.

O futuro do agronegócio brasileiro depende da capacidade do setor de inovar, adaptar-se e liderar na produção de sementes de alta qualidade, sustentáveis e competitivas, consolidando o Brasil como um dos principais players no cenário global.



*Bruno Sampaio

Gestor do Bmg Agro e Guima Café

• • • • •