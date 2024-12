Como escolher um ambiente educacional acolhedor no retorno às aulas

Divulgação Roberta Cassará Scalzaretto

Início de ano pode trazer mudanças importantes, principalmente para crianças portadoras de necessidades especiais

Após um período de férias, o retorno às aulas pode ser um momento de grande expectativa para alunos e professores. Principalmente, quando a escola é nova. Essa etapa pode gerar desafios, especialmente após tempos de distanciamento ou mudanças significativas no contexto educacional. Como especialista em formação de professores e uma trajetória dedicada a capacitar profissionais para lidarem com a diversidade de perfis e necessidades dos alunos, sei o quanto um ambiente acolhedor pode ser transformador para o sucesso de todos.

A escolha de um espaço acolhedor não é apenas uma questão de infraestrutura física, mas envolve uma atitude de empatia, escuta ativa e respeito pelas diferenças de cada criança. A seguir, compartilho algumas dicas práticas para um ambiente escolar adequado e criar um recomeço que priorize o bem-estar de todos.

1. Valorizar a diversidade e a individualidade dos alunos

É fundamental que, ao planejar o retorno às aulas, o professor tenha em mente que cada aluno é único, com necessidades e ritmos de aprendizagem distintos. Dedique momentos para conhecer seus alunos logo no início do ano, por meio de atividades interativas e conversas informais. Essa aproximação ajudará a identificar as diferentes formas de aprendizagem e a perceber os aspectos emocionais e sociais de cada criança. Ao valorizar a individualidade de cada um, criamos um espaço onde todos se sentem respeitados e compreendidos, o que é essencial para o desenvolvimento saudável e para a construção de um ambiente educacional acolhedor.

2. Organizar o espaço físico com carinho e funcionalidade

A disposição dos móveis e a escolha de materiais pedagógicos são essenciais para criar um ambiente que favoreça a aprendizagem e o acolhimento. Se possível, organize a sala de aula de maneira que favoreça a interação, o movimento e o conforto. Utilize diferentes cantos e áreas que possam ser personalizados pelos alunos, como espaços de leitura, de atividades manuais ou de reflexão. Ao mesmo tempo, garanta que o ambiente seja funcional, permitindo que todos os alunos tenham acesso aos materiais e atividades com facilidade.

3. Priorizar a comunicação afetiva e o diálogo

Ao retornar às aulas, a comunicação afetiva é uma poderosa ferramenta para fortalecer vínculos e estabelecer um clima de confiança. Dedique tempo para conversar com os alunos sobre como foi o período de férias, como estão se sentindo e o que esperam para o novo ano letivo. Essa troca de informações contribui para o processo de adaptação e transmite aos alunos que suas emoções são reconhecidas e valorizadas. No dia a dia da sala de aula, incentive o diálogo aberto, a troca de ideias e o respeito pelas opiniões dos colegas. A comunicação afetiva ajuda a criar um ambiente em que todos se sintam pertencentes.

4. Promover atividades inclusivas e de socialização

A volta às aulas também é uma oportunidade para estimular atividades que promovam a integração entre os alunos, especialmente quando se trata de turmas novas ou de alunos que enfrentam dificuldades de socialização. Planeje dinâmicas de grupo que favoreçam a colaboração e a empatia. Jogos, rodas de conversa e atividades em pares são boas alternativas para fortalecer o relacionamento entre os estudantes. Além disso, é importante promover práticas inclusivas, garantindo que todos os alunos, independentemente de suas habilidades, se sintam parte do processo educacional.

5. Envolver os pais no processo de adaptação

O apoio da família é fundamental para o sucesso do processo de adaptação. Envolver os pais desde o início, fornecendo informações claras sobre as expectativas do ano letivo e como eles podem contribuir para o bem-estar de seus filhos, é uma estratégia que facilita a integração da criança à escola. Realizar reuniões ou enviar comunicados periódicos ajuda a manter os responsáveis informados sobre o andamento do processo educacional e emocional dos alunos. A parceria escola-família é uma base sólida para garantir que a adaptação ao novo ano letivo seja positiva e tranquila.



*Roberta Cassará Scalzaretto

Aspecialista na formação de professores voltada para a primeira infância. Com formação em Magistério, Pedagogia e Psicopedagogia, possui vasta experiência em atender tanto crianças com dificuldades de aprendizagem quanto aquelas com altas habilidades intelectuais. Profundamente apaixonada pela educação, foi a idealizadora do projeto “Brinquedoteca: um olhar para o brincar”, no colégio Porto Seguro Panamby. Sua carreira foi dedicada a capacitar educadores para atuarem na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, preparando-os para lidar com a diversidade de perfis e necessidades de aprendizado.

