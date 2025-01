Castelos de areia: fé, ciência e realidade

Divulgação Carlos Franciscon

Divulgação

Carlos Franciscon

A vida de quem está doente não é fácil em muitos aspectos. Começando pelas consequências fisiológicas que a própria doença oferece. Existem também as questões emocionais, que agregam grande carga ao já sofrido tratamento. Porém a terceira, e muitas vezes mais incômoda, realidade que um paciente lida é o extremismo religioso. Durante o período de enfrentamento do câncer da minha esposa Andrea, a frase que mais nos incomodava ouvir era: “já está curado!”

Era necessária uma dose de paciência extra para entender que, apesar de danosa, havia boa intenção naqueles que a pronunciavam. Essa frase “inocente” é apenas a ponta visível de um enorme iceberg, fruto de um péssimo entendimento da realidade e de uma espiritualidade adoentada com positivismo tóxico. É como um grande castelo de areia, bonito, porém, uma imagem frágil do que seria um castelo real, feito normalmente de pedra e com sólidas fundações.

Falta, na grande maioria dos que se dizem religiosos, uma percepção realista que o próprio evangelho saudável de Cristo nos fornece como fundação. Jesus mesmo disse que quem ouve suas palavras e as põe em prática é como um homem que construiu sua casa fundada sobre rocha. Ainda assim, a sociedade insiste em erguer suas casas sobre a areia.

O evangelho de verdade é realista: revela como a existência é dura e cheia de desafios. Passar por uma situação realmente pesada de vida ou morte – como a que minha esposa enfrentou – é um divisor de águas na espiritualidade. O excesso de positividade se desfaz como um castelo de areia diante do impacto das ondas do mar. Aquela espiritualidade puramente mística se ofusca na dura realidade das sessões de quimioterapia e nas salas de espera em longas cirurgias.

Para aqueles que realmente querem se preparar para ser saudáveis espiritualmente, é preciso entender que os sofrimentos são passageiros, e mesmo que venham, devemos lutar com as ferramentas que temos a nossa disposição. Médicos e terapeutas cuidam do nosso corpo, pastores e padres zelam pela caminhada espiritual de maneira honrosa, mas também honesta.



*Carlos Franciscon

Pastor, escritor, especialista de suporte técnico e bacharel em Teologia, autor do livro Na Alegria e Na Dor.

• • • • •