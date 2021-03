A Imagem de Um País Inexistente

Ao refletirmos sobre algumas ações praticadas por nossos governantes, é inevitável não notar que tudo foi, e está sendo feito, para vender a imagem e a realidade de um país que não existe, ou que, no mínimo, não é o nosso. Promessas são feitas, planos de mudanças e reestruturação são traçados, palavras e mais palavras são lançadas ao vento diante das câmeras na intenção de aplacar a ansiedade, o medo, e as esperanças da população e, como podemos observar, nada tem sido efetivamente posto em prática, de forma que, quando algo parece que irá ser posto em prática, a máquina burocrática entra em ação, praticamente impedindo todas as ações de serem concluídas.

Divulgação Wanderson R. Monteiro



Não é novidade que nossos líderes desejam sempre passar uma imagem completamente irreal de nosso país, tentando mostrar que está tudo sob controle, quando na verdade, não está. E isso não acontece somente agora, em tempos de pandemia, isso é algo que sempre foi feito por nossos governantes. Tudo sempre foi planejado e realizado de forma a passar uma impressão de que o povo brasileiro vive em um país emergente, que está em um patamar de grandes mudanças e progressos, quando, na verdade, isso não passa de uma enorme mentira. Sempre ouvimos dizer que "o Brasil é o país do futuro", e isso é anunciado desde o seu descobrimento, por ter os meios necessários para se estruturar e se desenvolver, mas parece que esse futuro nunca irá chegar, pelo menos, não enquanto tivermos governantes que governam só para si, buscando tão somente seu bem estar.



Temos percebido, já a bastante tempo, que a maioria de nossos governantes prefere ignorar os problemas, as dificuldades, e a dura realidade vivenciada pela grande maioria de nosso povo. Tal ato de ignorar os problemas da população parece afetar todas as esferas da classe política: da esfera municipal à federal, todos parecem fingir que não existem problemas e que estamos vivendo naquilo que seria o mais próximo possível de um paraíso. Mas a triste realidade é que o ato de virar as costas e ignorar os problemas não faz com que eles deixem de existir.



Virar as costas para os problemas que afetam nossa população não fará com que tais problemas sejam resolvidos. Ignorar os fatos, fugir da realidade, que a todo o tempo é esfregada em nossa cara, não faz com que tal realidade deixe de existir.



Nosso país está enfermo, e essa enfermidade vai muito além da pandemia de Covid, e o futuro que se confirma a cada dia diante de nossos olhos não é nada belo ou glorioso, e trará consigo as consequências de todo esse descaso.

*Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP)

(São Sebastião do Anta – MG)

dudu.slimpac2017@hotmail.com