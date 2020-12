Secretário de Cultura deve receber alta na segunda

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Mário Frias

Secretário especial de Cultura, Mário Frias, passa bem, apesar de ter tido desconfortos à noite. Ontem (11), Frias deu entrada em um hospital particular de Brasília com um princípio de infarto.

Conforme a assessoria a previsão é que ele tenha alta do Hospital Santa Lúcia Norte na próxima segunda-feira (14). De acordo com a Agência Brasil, o secretário passou por um procedimento de cateterismo, utilizado para diagnosticar a obstrução em artérias coronárias, e colocou dois stents, que são pequenos tubos instalados no interior de uma artéria para prevenir ou evitar a obstrução do fluxo sanguíneo no local.

Mário Frias está no cargo desde junho deste ano. Ele substituiu a atriz Regina Duarte, que deixou o posto em maio. A Secretaria Especial de Cultura é vinculada ao Ministério do Turismo.