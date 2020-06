Quina de São João sorteia prêmio de R$ 140 milhões

Divulgação/CEF Este prêmio não é acumulativo

Com estimativa de prêmio de R$ 140 milhões a Quina de São João realizará neste sábado (27) o sorteio da bolada, às 19h (horário de MS). Sorteio será no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas para a Quina de São João podem ser feitas até as 18h (horário de MS) nas casas lotéricas credenciadas pela caixa, em todo o todo o país ou pela internet. O prêmio não acumula e, caso não haja vencedores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os vencedores da segunda faixa (quatro números) e assim por diante. Para apostar, basta marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. O preço de uma aposta simples, com cinco números marcados, custa R$ 2.