Produção brasileira cresce 3,3% e atinge 19 milhões t até julho

Brasil 61



O Instituto Aço Brasil divulgou que o Brasil produziu 19,4 milhões de toneladas de aço bruto de janeiro a julho deste ano, o que corresponde a um aumento de 3,3% sobre o mesmo período de 2023. Já as vendas internas somaram 12,1 milhões de toneladas, avanço de 5,6% na mesma comparação. As importações registraram 3,3 milhões de toneladas entre janeiro e julho de 2024, 23,7% a mais que no mesmo período de 2023, enquanto as exportações totalizaram 6,1 milhões de toneladas, queda de 12,9% na mesma base de comparação.

O consumo aparente de produtos siderúrgicos fechou em 14,7 milhões de toneladas nos sete primeiros meses de 2024, tendo variado 7,4% quando comparado a igual intervalo de 2023. Já a produção de aço bruto em julho atingiu 3,1 milhões de toneladas, alta de 11,6% sobre o mesmo mês de 2023, e as vendas internas fecharam em 1,9 milhão de toneladas, variação de 16,5%. O consumo aparente de produtos siderúrgicos alcançou 2,3 milhões de toneladas, variação de 13,5%, na mesma comparação.

Os dados sobre exportações em julho de 2024 ante julho de 2023 sofreram impacto pela contabilização com atraso, pelos órgãos competentes, de parte do volume embarcado entre novembro de 2023 e junho de 2024, devido à nova dinâmica documental causada por mudança na portaria n°8/23, da Inspetoria da Receita Federal, sobre exportações no Porto de Pecém. O atraso só foi corrigido em julho, o que elevou artificialmente as exportações para 1,5 milhão de toneladas naquele mês e distorceu a variação percentual. As importações, em igual comparação, atingiram 592 mil toneladas, ou 22,9% de aumento. O Índice de Confiança na Indústria do Aço em agosto elevou-se 4,3 pontos em comparação a julho, fechando em 57,7 pontos, refletindo confiança maior dos CEOs da indústria do aço sobre a situação atual de suas empresas e as perspectivas.