População terá esporte e lazer em praça pública

Divulgação/ funesp Aula para toda população gartuita

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) vai oferecer aulas experimentais das oficinas de esporte e lazer já oferecidas gratuitamente a toda população nos parques e praças da capital. As atividades serão nesta quinta-feira (29), a concentração acontece na Praça Belmar Fidalgo, a partir das 18h. Na ocasião, será inaugurada a nova Estação de Treinamento Físico.

Durante as aulas experimentais serão oferecidas atividades como pilates, zumba, beach tennis, tênis, atletismo e mais de 20 modalidades esportivas. Toda a praça será preenchida com alguma atividade e as oficinas serão direcionadas para crianças e adultos.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, comentou que a população poderá conhecer e praticar os esportes com a concentração das atividades em um só evento, mas destaca que outros locais também oferecem atividades de forma rotineira. “Estamos em 60 locais em Campo Grande com 45 modalidades esportivas e atendendo em média 20 mil pessoas. São oportunidades para que as pessoas participem de alguma atividade e não tenha desculpa para não se exercitar”, argumentou.

Para participar das atividades, a recomendação é ir com roupa de ginástica e tênis, além de levar a garrafa para água já que o tempo está seco. Na mesma noite, a população poderá visitar e conhecer o acervo do Memorial Belmar Fidalgo que conta a história do Futebol e do Atletismo de Campo Grande.