Parceria: Sanesul e BNDES gera investimento para o abastecimento de água

Acom Reunião aconteceu neste semana

Parceira entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) e a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) pretende gerar um investimento para o abastecimento de água em Mato Grosso do Sul. Neste semana houve uma reunião entre as duas companhias para conhecer detalhes das linhas de financiamento disponíveis para o setor de saneamento.

Por videoconferência, a companhia buscou novas linhas de crédito, fora da linha tradicional, para investir em tecnologia, melhorias no parque de equipamentos e máquinas, programas de redução de perdas, e executar obras de ampliação e modernização da infraestrutura de sistema de abastecimento de água no Estado de MS. “A Sanesul entra em uma nova fase de desenvolvimento, pois mudamos nossa matriz de desenvolvimento, focando em abastecimento de água, projetos e programas para melhorar sua gestão e, também, porque não no desenvolvimento de novos negócios para companhia”, afirmou o Walter Benedito Carneiro Jr., Diretor Presidente da Sanesul.

Com novas alternativas de financiamento, será possível a modernização de todo o sistema de água como: da telemetria, automação, recuperação de estações de tratamento de água, reservatórios, substituição do parque instalado de macromedidores e micromedidores, energias renováveis, aquisição de máquinas e equipamentos pesados e, o mais importante, executar programas que visam à redução de perdas físicas. “Fomos muito bem avaliados pela nossa liquidez, desempenho financeiro e também pela estrutura administrativa da Sanesul. A reunião por videoconferência foi mais um degrau para conhecermos os novos tipos e fontes de financiamento ofertado pelo BNDES que também é um banco público” comentou André Soukef, Diretor de Administração e Finanças da BNDES .