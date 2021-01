Mourão retoma atividades na próxima semana após quarentena do Covid-19

Tamanho do texto

Marcos Corrêa/PR vice-presidente Hamilton Mourão

Após quarentena por Covid-19, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, recebeu alta médica para voltar ao trabalho na próxima segunda-feira (11), segundo informações da assessoria da vice-presidência nesta sexta (8).

Hamilton Mourão cumpriu 12 dias em isolamento no Palácio do Jaburu, em Brasília, após ter sido diagnosticado com Covid-19. O resultado positivo foi divulgado em 27 de dezembro.

Na última terça-feira (05), a equipe do vice-presidente Mourão informou que ele estava bem e fazia exercícios respiratórios para se recuperar da Covid-19.

Ainda conforme a assessoria, antes de receber o diagnóstico, Mourão tinha apresentado dor no corpo, dor de cabeça e febre que não passou de 38 graus. A equipe também informou que Mourão estava sendo medicado.