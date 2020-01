Marido desaparecido é encontrado com supostas amantes

“Comecei a caçar em São Paulo primeiro. Aí parei uma viatura da Polícia Militar e eles puxaram para mim a última rodagem do carro, que foi em Santos”, contou a esposa do desaparecido. “No sábado eu fui para Santos com um amigo dele. Rodamos Santos inteiro”, relatou.



O homem foi encontrado por um detetive particular, contratado pela esposa, em uma praia com três mulheres e um amigo. Ele afirmou ser apenas amigo de uma das moças que o acompanhavam, mas a explicação não convenceu a esposa.



A mulher buscou pelo paradeiro dele por mais de uma semana e utilizou diversos recursos para encontrá-lo. Conforme o site local, não se dando por vencida, a mulher mandou produzir mais de 800 cartazes com fotos do desaparecido e a promessa de R$ 2 mil como recompensa para quem trouxesse notícias do marido. A professora também ligou no IML (Instituto Médico Legal), tanto de São Paulo quanto de Santos, além de ir a hospitais de São Vicente. Por fim, a esposa fez buscas pelo bairro de Pinheiros, região que o homem costumava frequentar. Após tantas buscas e a descoberta do seu paradeiro o casamento terminou.