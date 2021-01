“Manaus será o primeiro Estado a receber à vacina”, diz Ministro Pazuello

Najara Araújo/Câmara dos Deputados Ministério não determina data da vacinação contra Covid

Nesta quarta-feira (13), durante coletiva a imprensa, o Ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, diz que “Manaus terá prioridade na vacinação. Não Rio de Janeiro ou São Paulo”. Porém, o Ministério ainda não determinou a data da vacinação contra Covid 19.

Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, declarou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 deverá começar ao mesmo tempo em todas as capitais, sem privilegiar os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde ficam o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituições que irão produzir as vacinas do Plano Nacional de Imunização (PNI).

O governo federal não definiu uma data para o início da imunização nacional. A reunião da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para definir a autorização emergencial das vacinas do Butantan e da Fiocruz está prevista para este domingo (17). No sábado (9), a agência informou que aceitou a documentação enviada pela Fiocruz, mas pediu mais informações para o Instituto sobre a CoronaVac.