Itamaraty confirma a importação de doses da vacina de Oxford produzidas na Índia

Agência Brasil As vacinas devem chegar ao Brasil ainda no mês de Janeiro

Nesta terça-feira (05), o Ministério das Relações Exteriores confirmou a importação pelo Brasil de 2 milhões de doses da chamada vacina de Oxford produzidas na Índia.

Ainda conforme o Itamaraty, as doses devem começar a chegar ao Brasil ainda em Janeiro. A importação, pela Fiocruz, foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), porém, ainda não têm data definida para imunização da população.

De acordo com o ministério, em resposta à Tv Globo, "Está confirmada a importação de 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford produzidas na Índia, com data provável de entrega a partir de meados do corrente mês de janeiro", declara.

As negociações começaram com o Itamaraty após o instituto indiano Serum, responsável pela produção das 2 milhões de doses, informar, na segunda (4), informar que o governo da Índia havia proibido as exportações da vacina.

Nesta terça-feira (05), o Serum divulgou um comunicado, onde informou que a exportação seria permitida à todos os países.

Ainda durante a manhã desta terça-feira, os ministérios das Relações Exteriores e da Saúde divulgaram uma nota conjunta em que afirmam que "não há qualquer tipo de proibição oficial do governo da Índia para exportação de doses de vacina contra o novo coronavírus produzidas por farmacêuticas indianas."

Segundo a nota divulgada, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, se reuniu na segunda com o embaixador da Índia em Brasília para tratar da entrega das doses da vacina.

Os ministérios informaram ainda que, "a Embaixada do Brasil em Nova Delhi, por sua vez, está em contato permanente com autoridades indianas para reforçar a importância do início da vacinação no Brasil."