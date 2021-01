INEP informa que Enem terá regras para evitar contágio pelo novo coronavírus

Reprodução/Internet Prova foi adiada por conta da pandemia, porém, data está mantida para os dias 17 e 24 de janeiro.

Buscando seguir as regras da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), alerta aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, que os mesmos devem estar atentos às regras para evitar o contágio pelo novo coronavírus. As medidas deverão ser adotadas tanto na aplicação do Enem impresso quanto do Enem digital, estão previstas nos editais dos exames, e o descumprimento poderá levar inclusive à eliminação dos candidatos.

Entre os itens obrigatórios estão o uso máscara de proteção facial, Além de precisar apresentar um documento oficial original com foto e de ter uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, aqueles que não estiver de máscara não poderão fazer a prova.

Na sala, as máscaras deverão estar no rosto dos estudantes durante toda a realização do exame. O edital prevê ainda que a máscara deve ser usada da maneira correta, cobrindo o nariz e a boca. Caso não seja respeitado, o participante será eliminado. Está autorizado o candidato portar mais de uma máscara para que possa realizar a troca durante a aplicação do exame, seguindo a recomendação de especialistas da área de saúde.

O INEP alerta ainda que, o equipamento de proteção poderá ser retirado apenas para a identificação dos participantes, assim como, para comer e beber. Toda vez que retirarem a máscara, os participantes não devem tocar na parte frontal dela, e devem, em seguida, higienizar as mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador. As mãos devem ser higienizadas também quando os participantes forem ao banheiro e no decorrer do exame.

Além destas, outra regra é o distanciamento social. As salas, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), estarão dispostas de forma a assegurar a distância entre os participantes.

Aqueles que forem diagnosticado com covid-19 ou apresentar sintomas da doença, ou de outra infectocontagiosa até a realização do exame deve comunicar o Inep pela Página do Participante e pelo telefone 0800 616161. Esses candidatos terão direito de participar da reaplicação do Enem nos dias 23 e 24 de fevereiro.