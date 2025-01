Ibovespa fecha última sessão em torno de 118 mil pontos

Brasil 61

O índice da bolsa de valores brasileira (Ibovespa) fechou a última sessão em torno de 118 mil pontos.

A cotação veio em meio à divulgação dos dados do índice gerente de compras (PMI) dos Estados Unidos, que vieram acima do esperado.

No pregão, as ações com maiores altas foram de companhias como a João Fortes e a Infracom, de 18,34% e 16,67%, respectivamente.

Já as maiores quedas foram de ações de empresas como a Alliar, com recuo de 9,13%, e da Ourofino, com baixa de 8,83%.

O volume total negociado na B3 foi de R$ 20,4, bilhões, entre 3,8 milhões de negócios.

Os dados podem ser consultados no site da B3.