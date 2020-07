Festival de Música da Rádio MEC bate recorde de inscrições

Arte/EBC As 1.029 obras inscritas representam um aumento de 33% em relação à edição de 2019

A 12ª Edição do Festival de Música da Rádio MEC finalizou a etapa de inscrições com número recorde de participações. As semifinalistas já serão apresentadas ao público no dia 18 de julho, às 16h, em uma live no YouTube da TV Brasil. Após a divulgação dos semifinalistas, o público também poderá participar escolhendo seus preferidos no site da Rádio MEC.

As 1.029 obras inscritas representam um aumento de 33% em relação à edição de 2019, que contou com 687 inscrições. Conforme a Agência Brasil, o Rio de Janeiro, com 532 obras, é o estado com maior número de participações, seguido por São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Espírito Santo. A categoria mais procurada pelos artistas foi MPB, com 631 inscrições.