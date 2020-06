Enquete que vai definir nova data do Enem

Tamanho do texto

Marcello Casal/Agência Brasil Votação encerra nesta terça-feira

A votação para a escolher a nova data do Enem encerra nesta terça-feira. Para a enquete disponível somente aos inscritos pela “Página do Participante”, com três opções de datas: Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020 / Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021 ou / Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021. Há ainda possibilidade da realização das provas impressas nos dias 2 e 9 de maio de 2021 / Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021.

Nova data para a realização das provas adiadas por pandemia da covid-19. Conforme a Agência Brasil, os inscritos que desejarem contribuir com uma das três sugestões deverão seguir o passo a passo:

Acessar a Página do Participante;

Fazer o login (CPF e senha) no portal gov.br

Clicar em "Enquete"

Escolher a opção com a data desejada

Clicar em "enviar" para confirmar. Finalizado o processo, a contribuição será computada.

Dúvidas relativas ao processo de inscrição podem ser sanadas pelo Fale Conosco, por meio do autoatendimento on-line ou do 0800 616161 (somente chamadas de telefone fixo).