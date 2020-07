Ciclone bomba deixa dez mortos no sul do Brasil

Divulgação/PMRv PMRv atua com apoio de voluntários na SC-418 km 39, em Campo Alegre.

Dez pessoas morram por conta do fenômeno climático conhecido como "ciclone bomba", na última terça-feira (30). Foram registradas nove mortes em Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul.

Equipes de diversos órgãos do Governo do Estado atuam desde o começo da tarde desta terça-feira, 30, para minimizar os estragos causados pelo ciclone extratropical que atinge todas as regiões de Santa Catarina. Conforme o Governo de Santa Catarina as mortes foram de uma idosa em Chapecó, um homem em Santo Amaro da Imperatriz, três em Tijucas, Governador Celso Ramos (1), Ilhota (1), Itaiópolis (1) e Rio dos Cedros (1). Além de uma pessoa que segue desaparecida em Brusque.

Fortes ventos dificultam também a comunicação, já que muitas cidades estão sem sinal de telefone e internet ou sem luz. Por isso, é solicitado que a população se mantenha em local seguro e protegido, mantenha a calma e tente acionar o CBMSC pelo telefone 193.

Nesta quarta, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo devem s