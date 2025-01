Brasil registra recorde histórico com mais de 2,1 milhões de passageiros em voos internacionais

Brasil 61

Em novembro, a aviação civil brasileira bateu um recorde histórico, transportando mais de 2,1 milhões de passageiros em voos internacionais. O número representa um salto de 14% em relação ao mesmo período de 2023, quando 1,8 milhão de pessoas viajaram para o exterior. O indicador continua em alta pelo 44º mês consecutivo. Os dados foram divulgados pelo Ministério de Portos e Aeroportos.

Apenas em novembro, cerca de 12 mil voos internacionais foram realizados. No acumulado do ano, o indicador cresceu 15,6%.

Para o ministro da Pasta, Silvio Costa Filho, 2024 foi um ano de “sucesso” na aviação internacional, com previsão de ser o melhor da indústria do turismo. Ele atribui os bons resultados às ações adotadas pelos setores público e privado, como o lançamento do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (Pati), que promove o Brasil no mercado internacional.

“A cada quatro turistas que chegam no Brasil, é um emprego que é gerado. Essa é uma indústria limpa, que gera empregos rápidos que, de fato, consolida ainda mais o fortalecimento da economia brasileira”, afirma.

Entre janeiro e novembro deste ano, mais de 22,6 milhões de pessoas saíram dos aeroportos brasileiros rumo ao exterior — um aumento de 17% em comparação ao mesmo período do ano passado. Chile, Portugal, Argentina e Estados Unidos são os destinos preferidos de quem viaja tendo o Brasil como origem e/ou destino.

A escritora e missionária Jully Macêdo, 30, mora em Brasília (DF). Ela relembra que realizou a primeira viagem internacional em abril deste ano, rumo à Inglaterra, para apoiar uma das bases do movimento internacional Jovens Com Uma Missão (Jocum).

"Minha experiência foi boa. Mesmo na classe econômica, notei um grande cuidado, especialmente com a alimentação. Recebemos duas refeições completas, que foram satisfatórias. Eu realmente me senti segura para viajar. Foi uma viagem longa, de 11 horas até a Alemanha, e da Alemanha para a Inglaterra", explica.

Jully Macêdo retornou ao Brasil em setembro e já planeja realizar mais duas viagens internacionais: uma para os Estados Unidos e outra para a República da Coreia.

Voos domésticos

Os voos internacionais estão em alta, mas os domésticos não ficam atrás. Em novembro, 8 milhões de passageiros voaram pelo Brasil, um aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2023, o melhor valor para o mês desde 2019. A oferta de voos também cresceu (6,5%), com destaque para as regiões Sudeste e Nordeste.

De janeiro a novembro, a aviação brasileira civil já transportou mais de 107 milhões de pessoas — considerando a movimentação total. Esse é o maior volume registrado para o período desde que a série histórica começou, em 2000. Os dados são do painel de Demanda e Oferta, divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil.

Além disso, dados da Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata) mostram que o Brasil é um destaque no cenário global. Em termos de voos domésticos, é o quarto maior do mundo — atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão —, representando 12% do total mundial. O país apresentou crescimento de 6,6% nas operações nacionais, valor maior que a média global, que ficou em 5,6%.