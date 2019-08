Bolsonaro critica cobertura da imprensa sobre incêndios amazônicos

Marcos Corrêa/PR O presidente Jair Bolsonaro com ministros na reunião com governadores da Amazônia Legal

"As queimadas na região amazônica, que não é isso tudo, divulgada em especial pela nossa TV Globo. TV Globo faz um trabalho excepcional do outro lado, fora do território nacional contra nós aqui", criticou o presidente Jair Bolsonaro, durante a reunião com os governadores da região da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) nesta terça-feira (27), em Brasília.



Durante o encontro foi entregue propostas para um planejamento estratégico que leve ao desenvolvimento sustentável da região, entre as quais a regularização fundiária e a retomada da cooperação internacional, especialmente o Fundo Amazônia, segundo a Agência Brasil



No encontro, o presidente voltou a citar declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, sobre a intenção de construir um novo direito internacional para o meio ambiente e destacou a importância da união dos estados na defesa da soberania da Amazônia. "Essa guerra aqui está acima dos estados, é nossa, é do Brasil", disse Bolsonaro. "A nossa união é importantíssima, aqui não tem esquerda nem direita, é uma questão de soberania nacional", acrescentou.



Na reunião o governo federal apresentou as ações que já estão sendo executadas pelas Forças Armadas. Na sexta-feira (23), Bolsonaro autorizou uma operação de Garantia de Lei e Ordem (GLO), que ganhou o nome de GLO Ambiental.



Ainda durante a reunião Bolsonaro relatou que “a questão amazônica está nos unindo, despertando sentimento patriótico e cada vez mais mostrando que o Brasil tem tudo para dar certo. Só nós continuarmos nessa linha, que estamos adotando, pensando no Brasil como um todo. Não tem estado mais importante que o outro, todos são importantes até o menor estado que é o Sergipe, se não me engano, até o maior, que é o estado do Amazonas. Nossa união vai nos tirar dessa situação que nos encontramos no momento ainda.E fará que o Brasil sairá muito, muito maior que entrou", relatou o presidente.



Alfinetando a Globo, Jair postou em seu Facebook uma matéria da TV Record sobre sua denúncia contra jornalistas da Globo, e escreveu: "Figurões da Globo embolsaram R$ milhões em palestras. Nas telas da TV ou jornais".