Ano Novo: Bolsonaro viaja ao Guarujá no feriado

Marcelo Camargo/Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro viajou nesta segunda-feira (28) para o Guarujá, em São Paulo, onde deverá passar o feriado do Ano Novo. Na tarde desta segunda-feira, o presidente deve participar de um jogo de futebol beneficente no estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP), cidade vizinha ao Guarujá.

Ainda não há previsão da data de retorno do presidente. Segundo a Agência Brasil, em diversas ocasiões, Bolsonaro já utilizou a instalação militar do Forte dos Andradas, no litoral paulista, para períodos de descanso. Ele costuma passear pelas praias e ruas da cidade e interagir com a população.