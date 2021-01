EUA registra mais de 4 mil mortes em um único dia por Covid 19

Tamanho do texto

Divulgação/Lacity.org Número é considerado recorde de vítimas pelo 3º dia seguido

Nesta quinta-feira (07), O Estados Unidos da América registrou 4.085 óbitos e 274.703 novos casos de Covid 19, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins. N° de novos infectados só perde o recorde de 301.858, registrados no último sábado (02).

Ao todo foram registradas 4 mil mortes por Covid-19 nesta quinta-feira, os 274.703 novos casos nas últimas 24 horas, só perdem o recorde de 301.858 casos registrados no sábado (2), sendo o número de óbitos, o quinto dia, desde 29 de dezembro onde mais de 3,7 mil pessoas perderam a vida nos EUA por complicações relacionadas ao coronavírus.

Com isso, em uma única semana, os órgãos de saúde dos EUA registraram quase 20 mil mortes e mais de 1,5 milhão de casos.

Considerado o País mais afetado pelo novo coronavírus, já foram registrados pelos EUA, mais de 365 mil mortes e 21,5 milhões de infectados por Covid até agora. O Brasil é apontado como o segundo País com o maior número e superou os 200 mil óbitos também nesta quinta.

Os EUA têm as contagens diárias de mortes maiores do que as registradas durante a primeira onda da pandemia, ocorrida entre os meses de março e abril de 2020, quando o país registrava em média 2 mil óbitos por dia.

Na última segunda-feira (4), de acordo com a imprensa americana, as ambulâncias de Los Angeles, considerada a segunda maior cidade dos EUA, foram orientadas a não transportar pacientes que tenham poucas chances de sobrevivência.

Conforme o jornal "Los Angeles Times", o pedido ocorre por falta oxigênio nos hospitais da região devido à superlotação de pacientes com Covid-19.

Segundo o governo da Califórnia, a situação deve piorar nos próximos dias, como reflexo da disseminação do coronavírus nas festas de fim de ano.

Com a presença da nova variante B.1.1.1.7, que os cientistas dizem ser mais transmissível, aumenta a preocupação.

Confira os 10 países com mais mortes pelo novo coronavírus:

Estados Unidos: 365 mil

Brasil: 200 mil

Índia: 150 mil

México: 131 mil

Reino Unido: 78 mil

Itália: 77 mil

França: 66 mil

Rússia: 60 mil

Irã: 55 mil

Espanha: 51 mil

Confira os 10 países com mais casos de Covid-19:

Estados Unidos: 21,5 milhões

Índia: 10,4 milhões

Brasil: 7,9 milhões

Rússia: 3,3 milhões

Reino Unido: 2,9 milhões

França: 2,7 milhões

Turquia: 2,3 milhões

Itália: 2,2 milhões

Espanha: 2 milhões

Alemanha: 1,8 milhões