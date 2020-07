Compositor Ennio Morricone morre aos 91 anos

Enniomorricone.org Ennio Morricone

O compositor italiano Ennio Morricone, morreu aos 91 anos, nesta segunda-feira (6) em uma clínica em Roma. Ele havia fraturado o fêmur 10 dias e morreu "ao amanhecer" em uma clínica de Roma, disse Giorgio Assumma à Reuters, confirmando reportagens anteriores do serviço de notícias italiano Ansa.

Ennio nasceu em Roma em 1928, ele compôs trilhas sonoras para cerca de 400 filmes, mas seu nome foi associado ao do diretor Sergio Leone, com o qual trabalhou em faroestes espaguete e no drama criminal épico Era Uma Vez na América. "Lembraremos para sempre, com gratidão infinita, o gênio artístico do maestro Ennio Morricone. Ele nos fez sonhar, nos comoveu... compondo notas memoráveis que serão inesquecíveis na história da música e do cinema", escreveu o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, no Twitter.

O funeral do compositor será uma cerimônia particular, "em respeito à humildade que inspirou toda a sua vida", disse Assumma. Conforme a Agência Brasil o Morricone deixa a esposa, Maria, e os três filhos, Andrea, compositor e maestro, Giovanni e Marco e a filha, Alessandra.