Ypiranga vence Juventude e avança na liderança do Grupo B

Twitter Oficial/EC Juventude Ypiranga buscou vitória em Caxias do Sul e avançou na liderança do Grupo B

A primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro terminou neste domingo (25) com total equilíbrio entre os classificados do Grupo B. Os gaúchos Ypiranga-RS, Juventude-RS e São José-RS, e ainda o Paysandu-PA carimbaram o passaporte para fase seguinte, nesta ordem e todos com 28 pontos. Na zona de rabaixamento, Atlético-AC e Luverdense-MT já estavam definidos e, no confronto entre eles, o time acreano venceu por 3 a 2.

Belém

No clássico paraense no Mangueirão quem levou a melhor foi o Paysandu. Depois de sair perdendo, o Papão conseguiu empatar em 1 a 1, avançou de fase e, de quebra, eliminou o grande rival. Wesley abriu o placar do jogo, aos seis minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 27, Vinícius Leite balançou as redes e decretou a igualdade. Com o empate, o Paysandu se classifica para as quartas de final em quarto, com 28 pontos. O Remo ficou logo atrás, em quinto, com 27 somados.

Porto Alegre

No Estádio Passo D'Areia, o São José carimbou a vaga para as quartas de final da Série C ao vencer o Volta Redonda por 4 a 2. Luiz Eduardo duas vezes, Matheus e Lucas fizeram os gols do time da casa. Gelson e Nubio Flavio marcaram para o Voltaço. Com o triunfo, o São José terminou a primeira fase na terceira colocação, com 28 pontos. Já o Volta Redonda encerrou sua participação na competição em sexto, com 25.

Caxias do Sul

Foi suado, mas o Ypiranga está classificado para as quartas de final da Série B. No Estádio Alfredo Jaconi, Reinaldo marcou aos 44 minutos do segundo tempo e garantiu o 1 a 0 no placar. Além da classificação, o Ypiranga termina a primeira fase na liderança do Grupo B, com 28 pontos. O Juventude ficou em segundo lugar, também com 28.

Confrontos

A fase de quartas de final da Série C tem o cruzamento entre os classificados dos dois grupos. Em confrontos eliminatórios em ida e volta, serão definidos os semifinalistas e, consequentemente, os times que garantem acesso à Série B 2020.

O Paysandu enfrenta o Náutico-PE com o jogo de ida em Belém, Imperatriz-MA joga contra o Juventude, começando a disputa no Maranhão. O Confiança-SE joga contra o Ypiranga, primeiro jogo em Aracaju. No último confronto, o São José enfrenta o Sampaio Côrrea, jogo de ida em Porto Alegre.