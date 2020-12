Verstappen supera Mercedes e larga na frente em Abu Dhabi

Twitter Oficial/Red Bull Racing Verstappen deixou Bottas e Hamilton comendo poeira no Q3

A Mercedes não vai ocupar a pole position na última prova da temporada 2020 de Fórmula 1. Max Verstappen, da Red Bull Racing, foi o mais rápido no treino oficial deste sábado (12) e vai largar na frente no Grande Prêmio de Abu Dhabi, deixando o finlandês Valtteri Bottas em segundo e o inglês Lewis Hamilton, de volta após se recuperar da covid-19, em terceiro. O brasileiro Pietro Fittipaldi, da Haas, larga na 17ª posição (veja grid completo abaixo). O GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 começa às 9h10 (MS) deste domingo (13), com transmissão ao vivo pela TV Globo.

O ótimo aproveitamento na classificação faz Verstappen largar em primeiro após mais de um ano. A última vez que o holandês fez o melhor tempo foi no GP do Brasil, em 2019. "Estou muito feliz. Foi uma classificação desafiadora no início. Há muitas curvas nesse circuito. Podemos cometer erros, mas por sorte deu tudo certo e tudo encaixou na última volta", avaliou. "Foi uma temporada longa para todo mundo, com muitas corridas seguidas, e estamos muito feliz com nosso desempenho na última classificação. É incrível chegar aqui depois de chegar perto tantas vezes em 2020", completou, lembrando de corridas que esteve perto da vitória, como no Bahrein.

A McLaren foi bem e fecha a segunda fila com o britânico Lando Norris, logo atrás de Hamilton, e também colocou o espanhol Carlos Sainz Jr na sexta colocação, em sua despedida da escuderia antes de se transferir para a Ferrari em 2021. Entre eles ficou o tailandês Alexander Albon, companheiro de Verstappen na Red Bull.

Completaram o grupo dos dez primeiros o russo Danill Kvyat, da AlphaTauri, o canadense Lance Stroll, da Racing Point, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, e o francês Pierre Gasly, também da AlphaTauri. Leclerc, no entanto, vai largar do 12º lugar porque sofreu uma punição por ter provocado uma batida com Sergio Pérez no GP de Sakhir, domingo passado.