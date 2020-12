Vasco bate Santos e segue na luta contra rebaixamento no Brasileirão

Twitter Oficial/Santos FC Vasco marcou no começo e segurou o resultado em São Januário

O Vasco da Gama entrou na reta final do Campeonato Brasileiro na luta contra o rebaixamento e conquistou vitória importante neste domingo (20). Pela 26ª rodada, os cariocas venceram o Santos por 1 a 0, gol de Carlinhos. Com o resultado, o Cruzmaltino chegou aos 28 pontos e se mantém na 17ª posição. Já o Peixe tem 38 e aparece na oitava colocação.

O jogo

As equipes fizeram um início de jogo bastante movimentado. Enquanto o Santos tentava acelerar o ritmo, o Vasco esperava pelo contra-ataque, que veio logo aos oito minutos. Léo Matos recebeu na direita, cruzou na área, Cano não alcançou a bola, mas Carlinhos não bobeou e mandou para o fundo das redes, fazendo 1 a 0.

Tentando a resposta, o Peixe foi para cima e teve sua melhor oportunidade, aos 32. Alex aproveitou cruzamento na área e testou firme para grande defesa de Fernando Miguel. No rebote, Madson tentou o chute e dessa vez Léo Matos foi quem apareceu para salvar os cariocas. Do outro lado, o Cruzmaltino voltou a assustar já nos acréscimos em boa jogada de Cano, o atacante ganhou da marcação, invadiu a área, mas errou o passe para Carlinhos, que chegava livre para marcar.

Na volta do intervalo, o Santos teve mais a bola no ataque e criou boas oportunidades, principalmente nos primeiros minutos. Aos sete, Soteldo fez o levantamento e Alex cabeceou com perigo. No minuto seguinte, Bruninho experimentou da entrada da área, mas parou em Fernando Miguel. O Peixe seguiu pressionando e, aos 14, Felipe Jonatan também esbarrou no goleiro cruzmaltino. A partir daí, a equipe paulista seguiu controlando as ações, mas não conseguiu criar outras chances para chegar ao empate.