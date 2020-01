Técnicos discutiram detalhes antes do inicio do Campeonato Estadual

Divulgação/FFMS Participantes discutiram aspectos do regulamento, inscrição de jogadores e do TJD

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) reuniu neste sábado (18) supervisores e técnicos dos clubes que vão disputar o Campeonato Estadual, que começa nesta quarta-feira (22). O encontro serviu para tirar dúvidas em relação ao regulamento, tabela e até aspectos relacionados ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD).

Dos dez clubes que vão disputar a competição, apenas Corumbaense e Cena, de Nova Andradina, não enviaram representantes. A abertura foi feita pelo presidente da Federação, Francisco Cezário, e o vice e coordenador de competições, Marcos Tavares. Depois foram palestrantes Marcos Paulo Abdalla, do Departamento de Competições, o presidente da Comissão de Arbitragens, Manoel Paixão dos Santos, o presidente do TJD, Patrick Hernandes e o assessor de imprensa da entidade, Thiago Lopes de Faria.

Entre os assuntos que mais chamou a atenção dos envolvidos, estava a mudança das regras e sistema de registro de atletas. “Contamos com a presença de quase todos que estão envolvidos com o Campeonato Sul-Mato-Grossense e durante o tempo que ficamos aqui, conseguimos sanar as dúvidas e ninguém foi com interrogação pra casa”, disse MarcosTavares.

Campeão estadual em 2012 e 2014, o técnico Cláudio Roberto, hoje no Costa Rica EC, elogiou a iniciativa. “Eu penso que encontros como esse deveriam fazer parte do calendário da Federação. Vários temas foram abordados e os treinadores tiveram voz. O futebol tem evoluído e somos parte importante do processo de desenvolvimento”, disse o treinador.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense começa na próxima quarta-feira (22), às 20h15, com o confronto entre o Águia Negra, atual campeão, e a SE Pontaporanense, campeã da Série B. A partida de abertura acontece no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, e terá transmissão pela TV FFMS.