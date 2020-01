Sport e Confiança começam Copa do Nordeste com vitórias

Ailton Cruz Sport retornou à Copa do Nordeste vencendo fora de casa

A Copa do Nordeste teve neste sábado (25) a sequência da primeira rodada com cinco jogos, três deles terminaram sem gols. Santa Cruz-PE x Bahia-BA, Vitória-BA x Fortaleza-CE e ainda América-RN x Botafogo-PB terminaram 0 a 0. Os vencedores do dia foram Sport-PE, que retorna à competição regional, e o Confiança-SE que bateram, respectivamente, CSA-AL e ABC-RN.

Neste domingo (26), a rodada termina com uma partida. No Estádio Castelão, em Fortaleza, o Ceará-CE recebe o estreante Frei Paulistano-SE.

Maceió

O Sport voltou a Copa do Nordeste com vitória fora de casa. O Leão da Ilha visitou o CSA, no Estádio Rei Pelé, e triunfou por 1 a 0, com gol do uruguaio Leandro Barcia, aos quatro minutos do segundo tempo. O resultado coloca o time pernambucano na liderança do Grupo A, somando os primeiros três pontos. Enquanto isso, no Grupo B, o Azulão aparece na oitava posição, sem pontuar.

Aracaju

No Estádio Batistão, em Aracaju, o Confiança recebeu o ABC e venceu por 1 a 0, com gol de pênalti cobrado por Renan Gorne, aos 14 minutos do segundo tempo. Mais cedo, ainda na etapa inicial, a equipe potiguar também teve penalidade a seu favor, mas Cedric parou em defesa de Rafael Santos. Somando os primeiros três pontos, o Confiança aparece na vice-liderança do Grupo B. O ABC, por outro lado, é o oitavo do Grupo A, sem pontuar.