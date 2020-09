Sport abre rodada do Brasileirão vencendo Corinthians no Recife

Agência Corinthians Sport abriu vantagem no primeiro tempo e segurou o resultado no segundo

Começou a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Sport-PE ratificou o momento de recuperação. No Recife, o Leão recebeu o, ainda, irregular Corinthians e venceu por 1 a 0, gol de Iago Maidana. Segunda vitória seguida do time pernambucana, com três jogos sem derrotas. Por outro lado, o Timão, que vinha de vitória, segue a gangorra com o tropeço.

Com a vitória em casa, o Sport chegou a 17 pontos e aparece na sétima posição, melhora considerável depois da chegada do técnico Jair Ventura. O Corinthians, com 12 pontos, está no 13º lugar.

O jogo

Jogando Na Ilha do Retiro, o Sport teve mais posse de bola diante do Corinthians e criou as melhores chances de gol no primeiro tempo da partida. Uma delas com Thiago Neves, estreante da noite, que arriscou de longe e viu Cássio fazer boa defesa. Já para o lado do Timão, a melhor oportunidade foi aos 32 minutos, quando Jô deu passe de calcanhar para Everaldo, que se livrou da marcação e mandou uma bomba na trave.

O Leão, mais ofensivo, seguiu buscando o gol e abriu o placar aos 34 minutos, em cobrança de pênalti. Jonatan Gomez finalizou de fora da área, e a bola tocou na mão de Everaldo. Iago Maidana cobrou com categoria para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o Sport criou duas boas chances de ampliar. Uma em chute de fora da área com Jonatan Gomez e outra com Thiago Neves, que viu Cássio fazer a defesa com os pés. Atrás no placar, o Corinthians tomou a iniciativa, mas encontrou uma forte marcação do lado do Leão. A blitz do time da casa dificultou a vida do Timão, que não conseguiu criar chances claras para balançar as redes e evitar a derrota pelo placar mínimo.