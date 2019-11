Sem estádio, Federação adia jogo entre Maracaju e Cena

Chico Ribeiro/Portal MS Estádio Loucão não teve os laudos aprovados pelo MPE e segue interditado

A Série B do Campeonato Estadual tem apenas três times, uma partida por rodada e ainda assim participantes e Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) não se entendem. Nesta sexta-feira (1), a entidade divulgou nota em seu site oficial adiando a partida entre Maracaju AC e Cena, que aconteceria neste sábado (2), para data indefinida. O motivo seria a não liberação do Estádio Loucão por parte do Ministério Público Estadual (MPE).

A impossibilidade da partida ser disputada em Maracaju já era sabida desde o dia 25 de outubro, quando o MPE comunicou que o Estádio Loucão permanecia interditado, não aceitando os laudos apresentados pelo clube para que fosse liberado. Desde então, porém, nenhuma medida por parte da Federação para que o jogo fosse transferido para outro local foi tomada.

Pelo lado do MAC, nesta quinta-feira, dois dias antes da partida, um pedido foi protocolado para que o jogo não acontecesse neste sábado. O clube alega que a Secretária de Esportes e o Jurídico da Prefeitura Municipal, responsável pelo estádio, seguem em contato com o MPE para resolver o problema, mas ainda sem resposta.

A Série B começou no último fim de semana com o empate entre Cena e SE Pontaporanense. Sem a partida deste sábado, a competição segue no dia 9, no Estádio Aral Moreira, com Pontapoanense e Maracaju, fechando o primeiro turno.